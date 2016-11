500-Euro-Wohnungen: Zweites Haus entsteht

Die Vogewosi hat sich zum Ziel gesetzt, in Mäder in nur drei Monaten zwei Häuser zu errichten. Die 20 Wohnungen sollen für lediglich 500 Euro Miete zu bekommen sein. Jetzt wird das zweite Haus in Angriff genommen.

Am 26. September fuhren in Mäder erstmals die Bagger auf, mittlerweile kann das erste von zwei zu errichtenden Häusern bereits von innen besichtigt werden. Möglich wurde das durch die zeitsparende Modulbauweise der Firma Kaufmann Bausysteme in Nenzing. Anfang November wurden die ersten dieser Holzmodule geliefert, am Montag wurde mit dem Bau des zweiten Wohngebäudes begonnen.

Vogewosi

Schon in einem Monat sind die Wohnungen bezugsfähig. Die Einheiten haben eine Nutzfläche von 65,2 Quadratmetern plus Balkon und Gartenanteil. Inklusive Nebenkosten kosten sie 500 Euro Miete. Die Wohnungen sollen vor allem an junge Familien und anerkannte Flüchtlinge vermietet werden.

Weitere derartige Projekte geplant

Von 2014 bis 2019 sollen in Vorarlberg jährlich 500 neue gemeinnützige Wohnungen gebaut werden. Damit wollen die Verantwortlichen beim Land, in den Gemeinden oder bei den gemeinnützigen Wohnbauträgern die hohen Wohnkosten im Land senken. Das Projekt in Mäder gehört zu einem zusätzlichen Sonderwohnbauprogramm des Landes.

Ähnlich konzipierte Wohnanlagen plant die Vogewosi in Feldkirch und Höchst. Auch andere Wohnbauträger entwickeln derzeit solche Projekte. Insgesamt 150 derartige 500-Euro-Wohnungen seien demnächst geplant - mehr dazu in: Land baut „500-Euro-Wohnungen“.