430.000 Vorarlberger im Jahr 2080

Die Bevölkerungszahl Vorarlbergs steigt laut einer Statistik Austria-Prognose bis zum Jahr 2080 von derzeit 381.000 auf etwa 430.000 Personen - ein Plus von 13 Prozent. Der Anteil der im Ausland geborenen Personen steigt bis dahin auf 28,7 Prozent.

Im Moment liegt dieser Wert noch bei 19, 3 Prozent. Steigt er wie von der Statistik Austria prognostiziert, hat Vorarlberg im Jahr 2080 den zweithöchsten Anteil an im Ausland geborenen Personen aufweisen nach der Bundeshauptstadt Wien (41,9 Prozent). Vorarlbergs Bevölkerung wird auch deutlich älter sein: Beträgt der Anteil der Personen über 65 Jahren derzeit noch 16,8 Prozent, so soll er 2080 bereits 29,5 Prozent betragen.

Erwerbspotenzial sinkt

Laut der Statistik Austria wächst Österreichs Bevölkerungszahl im Schnitt um ein Prozent pro Jahr. Grund dafür sei in erster Linie die starke Zuwanderung. 2020 dürfte erstmals die Neun-Millionen-Einwohner-Marke übertroffen werden, 2030 soll die Bevölkerungszahl bereits bei 9,43 Millionen liegen. Den stärksten Zuwachs wird Wien verzeichnen: 2022 soll die Bundeshauptstadt erstmals mehr als zwei Millionen Einwohner aufweisen, 2080 sollen es dann schon 2,28 Millionen Einwohner sein.

Das Wachstum soll auch zu Verschiebungen in der Gruppe der 20- bis 65-Jährigen führen, als der Grupp der erwerbsfähigen Personen. Die Zahl steigt noch bis 2022 an, danach wird sie leicht absinken. Grund ist, dass die Generation der sogenannten Babyboomer in die Pension übertreten wird. Ohne Zuwanderung würde das Erwerbspotenzial bis 2080 auf nur mehr 3,08 Millionen Personen sinken - 42 Prozent weniger als im Jahr 2015.