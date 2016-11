BP-Wahl: Viele neue Wahlbeisitzer

Für die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl am 4. Dezember sind in Vorarlberg überdurchschnittlich viele Wahlbeisitzer ausgewechselt worden. Dies habe aber nichts mit den Vorfällen bei der Stichwahl im Mai zu tun, heißt es aus den Parteien.

Mit knapp 21 Prozent verzeichnet Vorarlberg - nach Tirol mit 22 Prozent - die meisten Wahlbeisitzerwechsel. 15 der insgesamt 72 Beisitzer und Ersatz-Beisitzer in den vier Bezirkswahlbehörden wurden ausgetauscht, sieben bei der FPÖ. Das hat nichts mit Angst vor Kriminalisierung wegen der Vorfälle bei der Mai-Stichwahl zu tun, so der interimistische FPÖ-Landesgeschäftsführer Ernst Hagen. In den meisten Fällen wurde wegen Übersiedelung in einen anderen Ort oder aus Altersgründen gewechselt. Auch aus den anderen Parteien heißt es, diese Änderungen seien nichts Besonderes.

Dem Leiter der Landeswahlbehörde, Gernot Längle, ist wichtig, dass alle Beisitzer-Posten besetzt werden konnten. Und auch er bestätigt, dass es meist um altersbedingte Veränderungen gegangen sei.

Wahlbeisitzer in der Kritik

Am 4. Dezember geht die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl über die Bühne. Der Verfassungsgerichtshof hat die Wahl unter anderem aufgehoben, weil in einigen Bezirkswahlbehörden nicht alle Wahlbeisitzer ihren Job so gemacht hatten, wie es das Gesetz vorschreibt: einige waren bei der Auszählung nicht dabei, hatten dann aber die Wahlakten trotzdem unterschrieben.

