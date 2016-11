Metzler: Digitalisierung als Herausforderung

Hans-Peter Metzler, der neue Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer, sieht Gesellschaft, Wirtschaft und Land vor dramatischen Veränderungen durch die Digitalisierung. Der Bürokratie sagt er den Kampf an.

Sein früh verstorbener Vorgänger Manfred Rein habe „große Fußstapfen“ hinterlassen, so Metzler gegenüber dem ORF Vorarlberg. Er wolle jetzt seinen „eigenen Weg gehen“ und seine „eigene Identität in dieser Funktion definieren.“

Hans-Peter Metzler im Gespräch mit Jürgen Peschina

Als eine der größten Herausforderungen sah Metzler, dass es in der Gesellschaft zu wenig Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge gebe. „Es gibt kein Land auf der Welt, wo es der Wirtschaft nicht gut geht und den Menschen geht es gut“, so Metzler. Das müsse der Gesellschaft bewusster werden.

Unternehmen von Bürokratie „geplagt“

Vor diesem Hintergrund müsse man Unternehmer verstehen, die von der Bürokratie „geplagt“ würden. Oft spüre man, dass diejenigen, die Verordnungen oder Gesetze ausarbeiten, keine Ahnung davon hätten, was selbige für die Praxis bedeuten. Vielen kleinen Unternehmen würden deswegen die Freude und die Lust vergehen. Gerade für diese wolle er, Metzler, vermehrt da sein.

APA/WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG/MARKUS GMEINER

Kammer als „tolles Dienstleistungsunternehmen“

Die Digitalisierung bezeichnete Metzler als einen „Wirbelsturm, der exponentielle Dynamik hat“. Gesellschaft, Wirtschaft und Land würden dadurch verändert werden. „Das Land hat jetzt eine digitale Agenda aufgesetzt und da möchten wir uns sehr stark mit einbringen und sehr viele Sachen ermöglichen“, so Metzler. Man brauche Menschen, die in der digitalen Welt zuhause sind und die dabei helfen können Maßnahmen zu entwickeln, „damit uns das nicht komplett verändert.“

Als Messlatte für seinen Erfolg nannte Metzler die Zufriedenheit der Mitglieder. Sie sollten spüren, „dass wir nicht alles verändern können, was von Wien und Brüssel kommt, aber dass wir uns bemühen, dass wir kämpfen, dass wir einen guten Service bieten, dass wir wirklich um diese Bürokratieerleichterungen auch massiv kämpfen, dass wir als Wirtschaftskammer diese Zukunftsthemen angehen.“ Die Kammer sei „ein tolles Dienstleistungsunternehmen für die Unternehmerinnen und Unternehmern.“

Einstimmig gewählt

Metzler ist am Montagabend von allen 43 anwesenden, stimmberechtigten Kammerräten zum neuen Wirtschaftskammerpräsidenten gewählt worden - mehr dazu in Metzler neuer Wirtschaftskammer-Präsident. Damit folgt der Hittisauer Hotelier dem im Juni verstorbenen Manfred Rein nach - mehr dazu in WK-Präsident Manfred Rein gestorben.