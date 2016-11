„Tischlein Deck Dich“ in Planungsnot

Der Hickhack rund um die Mindestsicherung hat auch Folgen für den Verein „Tischlein Deck Dich“. Derzeit seien Planungen unmöglich, da nicht klar sei, wie hoch die Mindestsicherung in Zukunft sein werde, sagt Obmann Elmar Stüttler.

Der Verein „Tischlein Deck Dich“ will neue Richtlinien einführen. Es geht um die Frage, wer bekommt in Zukunft Lebensmittel und wer nicht. Umgesetzt werden können diese Pläne jedoch erst, wenn die Mindestsicherungsreform unter Dach und Fach sei, sagt Stüttler. Denn, wird sie erhöht, werden weniger Menschen die Essensausgaben des Vereins benötigen, sollte sie hingegen niedriger ausfallen, dann rechnet Stüttler mit einem erneuten Ansturm an Bedürftigen.

Zahl der bedürftigen Asylwerber zurückgegangen

Für Stüttler wäre das ein herber Rückschlag, denn heuer ist die Zahl der Bedürftigen mit knapp 2.000 pro Woche erstmals konstant. Die Zahl an bedürftigen Asylwerbern sei sogar zurückgegangen. Sollte das so bleiben, könnten künftig vermehrt Menschen in Altersarmut unterstützt werden, das wäre das langfristige Ziel des Vereins. Derzeit sei das lediglich in Bludenz und im Montafon möglich.

Tischlein deck dich

Vorratskammern gut gefüllt

Die Vorratskammern des Vereins sind gut gefüllt. Vor allem Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Getränke konnten genügend gesammelt werden. Die Vorarlberger seien heuer sehr spendabel, sagt Stüttler. Der Verein profitiere auch stark von der Zusammenarbeit mit dem Schweizer „Tischlein Deck Dich“. Seit Sommer gebe es hier eine Kooperation, dadurch würden die Waren je nach Bedarf getauscht, was das Angebot im Land deutlich erhöht habe.

Stüttler ist optimistisch, dass auch die Wintermonate gut laufen werden, da der Druck wie im letzten Jahr nicht mehr so hoch sei. Es werden immer weniger Flüchtlingsheime beliefert. Derzeit werden noch 18 Flüchtlingsheime.

Vorarlberg feilt an Mindestsicherungsmodell

Die Pläne rundum die Mindestsicherungs-Reform der Landesregierung werfen immer mehr offene Fragen auf. Derzeit ist noch unklar, wie es in diesem Bereich weitergeht. Diese Woche sollen noch die ersten Konzeptentwürfe von ÖVP und Grünen präsentiert werden - mehr dazu in Vorarlberg feilt an Mindestsicherungsmodell (vorarlberg.ORF.at; 22.11.2016).

Links: