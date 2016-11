Expansion: Meisterbäcker Ölz will nach Weiler

Das Dornbirner Unternehmen Ölz Meisterbäcker will expandieren und prüft derzeit einen Betriebsstandort in Weiler. Laut Wirtschaftspresseagentur sollen im Ortsteil Buxera 45.000 Quadratmeter aus der Landesgrünzone herausgenommen und umgewidmet werden.

Meisterbäcker Ölz in Dornbirn ist nach Angaben von Geschäftsführer Bernhard Ölz seit fünf Jahren auf der Suche nach einem zweiten Betriebsstandort. Der soll auf einer 45.000 Quadratmeter großen Fläche in der Landesgrünzone in Weiler entstehen. Die Flächen gehören großteils privaten Besitzern, ein Antrag auf Herausnahme aus der Grünzone wurde bereits gestellt.

Verfahren bei der Landesraumplanungsstelle

Nach Angaben von Bürgermeister Dietmar Summer wären die Kompensationsflächen größer als 45.000 Quadratmeter. Summer stellt sich voll hinter das Projekt, während Werner Müller, Bürgermeister der Nachbargemeinde Klaus, Bedenken hat. Die Gemeindevertretung von Klaus hat deshalb einen Fragenkatalog an die Raumplanungsabteilung und an die Landwirtschaftskammer gerichtet. Darin gehe es vor allem um den zusätzlichen Verkehr von bis zu 150 Lkw pro Tag.