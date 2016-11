Alkoholisierter E-Biker in Bachbett gestürzt

Ein 49-jähriger E-Biker ist am Sonntag mit seinem Fahrrad in Reuthe in ein Bachbett gestürzt. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein Alko-Test verlief positiv.

Der 49-jährige Fahrradfahrer fuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg von Bezau kommend in Richtung Bizau. Auf Höhe des Kurhotels kam der Mann linksseitig vom Radweg ab und stürzte über einen drei Meter hohen Abhang in den angrenzenden Bizauer Bach.

Mann zog Fahrrad aus dem Bachbett

Der Mann konnte selbständig aus dem Bachbett klettern und auch sein Fahrrad aus dem Bachbett ziehen. Der 49-Jährige verletzte sich am Kopf und musste im KH Dornbirn ambulant behandelt werden.