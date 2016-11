Radfahren im Winter: Sicherheitstipps

Ein Drittel der Vorarlberger nutzt das Fahrrad das ganze Jahr. Dabei gilt: Radfahren im Winter ist nicht gleich Radfahren im Sommer - vor allem in Sachen Sicherheit. Das Land Vorarlberg startet am Dienstag den RADIUS Winter-Fahrradwettbewerb.

Um an allen Tagen gesund und sicher durch den Winter zu radeln, sollten ein paar Dinge beachtet werden: Dazu zählen warme Kleidung, ein gut ausgerüstetes Fahrrad und die richtige Fahrtechnik. Laut Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit passierten in den letzten Jahren in den Wintermonaten Dezember und Jänner fast 10 Prozent aller Radunfälle.

Mehr Unfälle an Wochentagen als am Wochenende

Entgegen der allgemeinen Unfallverteilung ereigneten sich im Winter mehr Unfälle an Wochentagen als an Wochenenden. Das Fahrrad wird in dieser Zeit vermehrt für Alltagsfahrten genutzt. Wer üblicherweise ohne Helm radelt, sollte das im Winter überdenken, denn die Bremswege sind auf rutschigem Untergrund deutlich länger und Stürze passieren schneller, so Pfanner.

Besonders wichtig für Winterradler ist eine gute Sichtbarkeit, betont Mario Amann, Projektleiter bei Sicheres Vorarlberg. Helle Kleidung und reflektierende Elemente sowie eine funktionierende Beleuchtung am Rad erhöhten die Sicherheit, so Amann.

Winter-Fahrradwettbewerb des Landes

Unter dem Motto „Winterschlaf war einmal“ sollen die Vorarlberger angespornt werden, auch im Winter in die Pedale zu treten. Deshalb startet am Dienstag der RADIUS Fahrradwettbewerb des Landes Vorarlberg. Ziel ist es, bis zum 8. Februar mehr als 50 Kilometer zu radeln. Die Anmeldung ist online möglich, wer schon einmal beim Fahrradwettbewerb mitgemacht hat, muss sich nicht neu registrieren, sondern kann sich einfach mit seinen Zugangsdaten zum Winter RADIUS anmelden.