Grahammer wird WK-Stellvertreter

In Feldkirch wird am Montag das neue Präsidium der Wirtschaftskammer (WK) Vorarlberg gewählt. Neben Hans-Peter Metzler als Präsident soll Michael Grahammer einer der Stellvertreter werden. Grahammer ist noch bis Ende des Jahres Vorstandsvorsitzender der Hypo Landesbank.

Grahammer plant, sich Anfang kommenden Jahres selbständig zu machen. Er wird als Unternehmensberater arbeiten, mit Schwerpunkten in den Bereichen Finanzierung und Kapitalmarktfragen. Grahammer geriet in der Vergangenheit in die Schlagzeilen, da die Hypo Landesbank aufgrund ihrer Offshore-Geschäfte in den Panama-Papers auftauchte. Er kündigte daraufhin seinen Rücktritt an - mehr dazu in Hypo-Vorstand Grahammer tritt zurück (vorarlberg.ORF.at; 7.4.2016).

Neben Grahammer wird auch Petra Kreuzer, Vorstand der F.M Hämmerle, Stellvertreterin von Metzler. Die Wahl der Kandidaten gilt als sicher.

Bereits Wirtschaftsbund-Obmann

Metzler wurde bereits zum neuen Obmann des Vorarlberger Wirtschaftsbundes gewählt - mehr dazu in Metzler neuer Wirtschaftsbund-Obmann (vorarlberg.ORF.at; 28.9.2016).

Link: