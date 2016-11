Hund lenkt Lenker ab - gegen Baum gekracht

Ein 60-jähriger Pkw-Lenker hat am Sonntagnachmittag in Götzis die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Er sei von seinem Hund abgelenkt worden, gab der Mann zu Protokoll.

Der Vierbeiner, den er im Auto mit sich führte, habe auf der Straße ein Tier gesehen und zu bellen begonnen. Das habe den Mann so irritiert, dass er von der L203 abkam und auf Höhe der Recyclingfirma Loacker gegen einen Baum krachte. Der 60-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert. Am Auto entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, der Hund kam mit dem Schrecken davon.