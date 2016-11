Pkw-Boden fängt während der Fahrt Feuer

Am Donnerstagabend hat das Auto einer 45-jährigen Frau beim Abwärtsfahren auf der Sägerstraße in Hohenems Feuer gefangen. Die Frau blieb unverletzt, am Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Laut Polizeiangaben fuhr die Frau gegen 21.15 Uhr auf der Sägerstraße bergabwärts, als sie plötzlich im Rückspiegel Rauch und Funkenflieg sah. Der Feuerwehr Hohenems gelang es rasch, den Brand des Fahrzeugunterbodens zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeuge und 20 Mann im Einsatz.