18-Jähriger bedroht Tante und Kind mit Waffe

Ein 18-Jähriger hat am Donnerstag in Fussach mit einer geladenen Waffe auf seine Tante und deren kleine Tochter gezielt. Ein Streit mit der Tante war dem Vorfall vorausgegangen.

Der 18-Jährige und seine 34-jährige Tante können trotz ihrer Verwandtschaft einfach nicht miteinander, schon ein Wort genüge für einen handfesten Streit: So beschreibt die Landespolizeidirektion das Verhältnis der beiden zueinander. Am Donnerstagmittag geriet die Situation aber völlig außer Kontrolle geraten.

Streit, Tätlichkeiten und Drohung

Gegen 12.45 Uhr begannen die beiden im Wohnhaus des Burschen zunächst heftig zu streiten, dann folgten Tätlichkeiten: Die Tante kratzte den 18-Jährigen am Oberarm, er wurde leicht verletzt. Der Bursche geriet so in Rage, dass er die Pistole seines abwesenden Vaters aus einem unversperrten Schrank holte.

Währenddessen ging die Tante mit ihrer zweieinhalbjährigen Tochter aus dem Haus und setzte sich ins Auto. Der 18-Jährige lief ihr nach und zielte mit der geladenen Pistole in Richtung Auto. Danach legte er die Pistole ins Auto seines Vaters.

Auch in Gegenwart der Polizei noch gedroht

Polizeibeamte konnten die Situation schließlich beruhigen, der 18-Jährige sprach aber auch noch in Gegenwart der Polizisten Morddrohungen gegen seine Tante aus. Die Waffe wurde samt Munition sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Betretungsverbot für die Wohnung seiner Tante ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen schwerer Nötigung und Körperverletzung angezeigt. Auch der Vater des 18-Jährigen wird wegen Übertretung des Waffengesetzes angezeigt