Bauverhandlung: Val Blu wird für 9,5 Mio. saniert

In Bludenz hat am Donnerstag die Bauverhandlung für den Umbau und die Erweiterung des Freibades Val Blu stattgefunden. Das Schwimmbad soll für 9,5 Millionen saniert werden, Außen- und Saunabereich werden neu errichtet und erweitert.

Der gepante Neubau des Freibades Val Blu in Bludenz hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Nach dem Beschluss in der Stadtvertretung - mehr dazu in Bludenz: Mehrheit für „Val Blu“-Umbau - ist jetzt auch die Bauerhandlung positiv abgeschlossen worden. Nach Angaben der Stadt gab es keine Anraineransprüche. Die Bauarbeiten sollen so rasch wie möglich beginnen.

Um rund 6,8 Millionen Euro wird in den nächsten Monaten Ersatz für das am längsten dienende Freibad in Vorarlberg errichtet. Alle vier Parteien im Stadtparlament haben sich dafür ausgesprochen. Auch über den Neubau und die Erweiterung der Saunaanlagen im Innen- und Außenbereich besteht zwischen den Parteien Einigkeit. Diese Etappe war ursprünglich für später geplant gewesen, sie wird nun vorgezogen und parallel zum Freibadbau mit einem Investitionsvolumen von 2,75 Millionen Euro angegangen. Die neue Anlage soll im Sommer 2017 in Betrieb gehen.