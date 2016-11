„mehramsee“ schließt sich Seestadt-Kritik an

Auch die Genossenschaft mehramsee äußert grundlegende Bedenken zum geplanten Seestadt-Projekt in Bregenz. Sie schließt sich damit einer Initiative von Architekten und Kulturschaffenden an. Man habe die Bedenken bereits wiederholt geäußert.

Mehramsee schließt sich der Forderung der Initiative nach einem Neustart in Sachen Seestadt an. Das Argument, wonach die Stadt mit einem Einkaufszentrum geradezu zerrissen werde, sei nachvollziehbar. Mit der Seestadt entstehe „eine neue Stadtmauer ohne Durchlässigkeit zum See“.

mehramsee

Die Genossenschaft mehramsee wurde im April 2013 gegründet und fordert unter anderem die Verlegung der Bahntrasse am See in den Untergrund.