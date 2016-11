Zu viele Raser in Hard: Fünf neue Radarboxen

Die Marktgemeinde Hard am Bodensee hat Anfang dieser Woche fünf neue Radarboxen im Ortsgebiet aufgestellt. Zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen in ganz Hard hätten zu dieser Maßnahme geführt.

Die fünf Radarboxen sind an neuralgischen Standorten angebracht: in der Nähe von Kindergärten, Schulen, Spielplätzen, Wohngebieten und auch Sportstätten. So sollten gerade Kinder vor Rasern geschützt werden, sagt FPÖ-Gemeinderat Markus Gritschacher. Die Boxen seien so aufgestellt worden, dass sie schon von Weitem sichtbar seien. Es gehe überhaupt nicht darum zu kassieren, sondern Raser zum Bremsen zu bringen.

Weiterhin auch mobile Kontrollen

Die Radarboxen wurden von der Gemeinde in Kooperation mit der Landespolizeidirektion aufgestellt. Die fünf Radarboxen schützen laut Polizei aber nicht vor mobilen Kontrollen: Die Beamten seien auch weiterhin in Hard unterwegs.

