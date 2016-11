Autoreifen für 50.000 Euro gestohlen

Die Polizei im Kleinwalsertal hat ein Diebestrio ausgeforscht, das sich auf den Diebstahl von Radsätzen teurer Autos spezialisiert hat. Die zwei Männer und eine Frau sollen in Vorarlberg und dem Allgäu Radsätze und Autokennzeichen im Gesamtwert von 50.000 Euro erbeutet haben.

Verdächtig sind zwei 24-jährige Männer und eine 20-jährige Frau. Insgesamt sollen sie 13-mal den kompletten Radsatz eines geparkten teuren Autos abmontiert, gestohlen und dann weiterverkauft haben. Zweimal schlugen sie in Vorarlberg zu, und zwar im Kleinwalsertal und in Lochau, elfmal im deutschen Allgäu. In Lochau sollen sie auch die Kennzeichentafeln eines geparkten Autos gestohlen haben, so Sarah Kepp von der Polizei Kleinwalsertal.

Der 24-Jährige, der als Haupttäter verdächtig ist, wurde bereits einvernommen und ist laut Kepp vollumfassend geständig. Die Kleinwalsertaler Polizei war dem Trio auf die Spur gekommen. Schon vor einigen Monaten hatten die Beamten das Kennzeichen eines verdächtigen Autos aufgenommen, die weiteren Ermittlungen führten dann tatsächlich zu den mutmaßlichen Tätern. Bei der Hausdurchsuchung beim Hauptverdächtigen konnte die Polizei einen Teil des Diebesguts sicherstellen. Die Verdächtigen werden bei den Staatsanwaltschaften in Feldkirch und Kempten angezeigt.