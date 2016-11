Vogelgrippe: Alle Betriebe werden untersucht

Die Gesundheitsbehörden werden diese Woche alle 38 gewerblichen Betriebe in der Schutzzone auf das Vogelgrippe-Virus H5N8 untersuchen. In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Vogelgrippe rund 150 verendete Wildvögel gefunden worden.

Nach Angaben von Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) werden jeden Tag einzelne tote Vögel gefunden. Im Bereich von landwirtschaftlichen Betrieben oder Geflügelzuchtbetrieben gebe es derzeit allerdings keine Hinweise auf neue Fälle von Vogelgrippe.

Mit der Untersuchung der gewerblichen Betriebe in der Schutzzone versuche man, Sicherheit zu gewinnen, so Schwärzler. Der Harder Putenbetrieb, dessen Putenbestand gekeult werden mussten, erhält finanzielle Soforthilfe mehr dazu in Bislang 150 Wildvögel verendet.

