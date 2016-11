Bregenz schlittert weiter in die roten Zahlen

Die Stadt Bregenz hat am Mittwoch den Budget-Entwurf für 2017 präsentiert: Das Budget der Landeshauptstadt soll mit einem Netto-Defizit von fast 14 Mio. Euro weiter ins Minus rutschen. Für das laufende Jahr ist ein Minus von elf Mio. Euro budgetiert.

Der Budgetentwurf der Landeshauptstadt für das kommende Jahr umfasst ein Gesamtvolumen von knapp 111 Mio. Euro. Damit liegt die Budgetsumme deutlich - um fünf Millionen Euro bzw. fünf Prozent - über dem Vergleichswert des Vorjahres. Dieser Umstand ist laut Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) nicht zuletzt den geplanten Investitionen geschuldet: Bregenz will im nächsten Jahr fast 21 Millionen Euro in die Stadt investieren - das ist ein Plus von mehr als 16 Prozent.

Soziales als größter Kostentreiber

Die diesbezüglich meisten Geldmittel sollen laut Linhart in den Campus Schendlingen, die Mittelschule Rieden, die Seestadt samt Seespange sowie in die Abwasserbeseitigung und die Informatik fließen. Das städtische Leistungsangebot soll im bisherigen Umfang erhalten bleiben, bei den Tarifen und Gebühren sind nur in einzelnen Bereichen moderate Anpassungen geplant.

Als größte Kostentreiber für die Stadt nennt Linhart „Sozialfonds, Spitalsfonds und Landesumlage, wobei die Steigerungen natürlich vermehrt, oder fast ausschließlich, im Sozialfonds und im Spitalsfonds liegen.“ Hier betrage die Steigerung in den letzten sieben Jahren 42,7 Prozent - von 14,5 Mio. Euro auf 20,7 Mio. Euro.

Gesamtverschuldung steigt

Schon seit einigen Jahren steigen die laufenden Ausgaben der Stadt Bregenz stärker als die laufenden Einnahmen. Diese Entwicklung führt nun dazu, dass die Ausgaben im kommenden Jahr nur noch zu gut 95 Prozent durch die Einnahmen gedeckt werden können. Dementsprechend steigt die Gesamtverschuldung der Stadt auf 56 Mio. Euro.

Der Voranschlag für 2017, der laut Linhart bereits mit allen Fraktionen diskutiert worden ist, soll am 1. Dezember in der Stadtvertretung beschlossen werden.