Drogenring in Vorarlberg und Tirol ausgeforscht

Die Vorarlberger Polizei hat gemeinsam mit Tiroler Beamten einen Drogengring gesprengt. Die gut organisierte Gruppe soll vor allem in Innsbruck, aber auch in Dornbirn Kokain und Haschisch verkauft haben.

Laut Polizei wurden die Drogen hauptsächlich aus Italien nach Österreich geschmuggelt. Elf Personen wurden in Tirol bereits verhaftet, nach zwei weiteren wird derzeit gefahndet. Im Zuge der Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamtes wurden zudem in Vorarlberg zwei weitere mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Sie sollen sich von der Gruppierung in Innsbruck das Suchtgift beschafft und vorwiegend in Dornbirn weiterverkauft haben - vor allem im Bereich des Bahnhofs und an der Dornbirner Ach. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um Nordafrikaner im Alter von 19 und 39 Jahren, der Großteil sind laut Polizei Asylwerber. Eine Beschuldigte ist türkische Staatsangehörige.

Drogenring in Innsbruck aufgefallen

Der Bande auf die Schliche gekommen war die Tiroler Polizei im Frühjahr 2016 im Zuge von verschiedenen Aufgriffen von Drogen-Konsumenten in Innsbruck. Dabei wurde festgestellt, dass Kokain in hoher Qualität im Umlauf war. Daraufhin wurde die Gruppe ausgeforscht - laut Polizei eine gut organisierte, neue Gruppierung, die bedingt durch die gute Qualität der Ware bereits sehr gut im Geschäft gewesen sei.

Die Beteiligten sollen dabei neben Kokain auch Haschisch verkauft haben. Die Gruppe war laut Polizei sehr gut vernetzt und organisiert. So soll ein Teil der Beteiligten für den Großeinkauf in Italien und den Transport großer Mengen Suchtmittel aus Italien nach Innsbruck zuständig und ein anderer Teil für den Geldfluss verantwortlich gewesen sein, der Endverkauf habe schließlich durch „Einzelhändler“ stattgefunden.

60.000 Euro sichergestellt

Bei Festnahmen und Hausdurchsuchungen wurden unter anderem 60.000 Euro Bargeld sowie Drogen sichergestellt. Zudem konnten der Gruppierung laut Polizei bereits Drogengeld-Transfers von Innsbruck nach Italien in Höhe von weiteren 58.000 Euro nachgewiesen werden.