Auto in Glasfassade von Bank geschleudert

Ein alkoholisierter 19-Jähriger ist in der Nacht in Hard mit seinem Auto in die Fassade der Hypobank geschleudert worden. Das Fahrzeug blieb im Sicherheitsglas der Fassade stecken, der Fahrer ergriff die Flucht. Auch der Schalterraum wurde erheblich beschädigt.

Laut Polizeiangaben fuhr der 19-Jährige gegen 03.10 Uhr mit seinem Auto auf der Landstraße in Richtung Ortsmitte. In einer Rechtskurve verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, das Auto schleuderte frontal gegen eine Gartenmauer auf der linken Fahrbahnseite. Dort prallte es ab und schleuderte über 40 Meter weit gegen die Außenfassade der Bank auf der gegenüberliegenden Straßenseite, das Auto blieb im Sicherheitsglas der Fassade stecken.

Polizei

Anrainer folgten flüchtendem Lenker

Der Lenker flüchtete laut Polizei anschließend vom Unfallort. Anrainer beobachteten den Vorfall, folgten dem Mann und verständigten die Polizei. Der 19-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes aufgegriffen werden und gab an, nicht verletzt zu sein. Er wurde dennoch zur weiteren Untersuchung ins LKH Bregenz verbracht.

Der 19-Jährige besitzt keinen Führerschein und war während der Fahrt nicht angegurtet. Ein Alko-Test verlief laut Polizei positiv, am Auto entstand Totalschaden. Neben der Außenfassade der Bank wurden auch Teile des Schalterraumes erheblich beschädigt. Die Landstraße musste für die Dauer der Berge- und Reinigungsarbeiten für 45 Minuten komplett gesperrt werden.