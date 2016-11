Bösch: Sprickler-Falschlunger SPÖ länger führen

Für den ehemaligen EU-Abgeordneten der SPÖ, Herbert Bösch, ist die designierte SPÖ-Landesparteichefin Gabi Sprickler-Falschlunger die Richtige für die SPÖ Vorarlberg. Er würde sich wünschen, dass Sprickler-Falschlunger mehrere Jahre an der Partei-Spitze bleibe.

Nach dem Rücktritt von Michael Ritsch als SPÖ-Landesparteichef hat sich seine Stellvertreterin Gabi Sprickler-Falschlunger bereit erklärt, den Parteivorsitz zu übernehmen. Sie wolle die Partei für die Landtagswahl 2019 neu aufstellen - mehr dazu in: Sprickler-Falschlunger: „SPÖ neu aufstellen“. Sie stellte aber gleich klar, dass sie nicht als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl gehen wolle.

Der ehemalige EU-Abgeordnete der SPÖ, Herbert Bösch, würde sich aber genau das wünschen. „Ich glaube, sie ist die richtige Lösung in dem Moment“, so Bösch. Die Situation der SPÖ Vorarlberg sei „nicht sehr lustig“. Er habe Sprickler-Falschlungers Arbeit verfolgt. Aus seiner Sicht sei da eine äußerst kompetente, fleißige und engagierte Frau am Werk. „Vielleicht sollte sie sich überlegen, ob sie nicht das eine oder andere Jahr dranhängen könnte“, so Bösch.