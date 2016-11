Schwierige Personalsuche im Tourismus

Im Vorarlberger Tourismus sind vor Beginn der Wintersaison noch 320 Stellen unbesetzt. Mitarbeiter des AMS suchen europaweit geeignetes Personal. Zwar suchen 1.900 Personen in Vorarlberg derzeit Jobs im Tourismus, sie erfüllen aber nicht alle die Anforderungen der Betriebe.

Die Wintersaison steht vor der Tür. Die Tourismus-Betriebe sind somit in den kommenden Monaten auf zusätzliches Personal angewiesen. Laut Arbeitsmarktservice (AMS) werden im Winter rund 3.000 Mitarbeiter mehr benötigt als im Sommer, vor allem Fachkräfte für Küche und Service seien gefragt.

Zwar stehen den derzeit 320 offenen Stellen 1.900 Tourismus-Jobsuchende gegenüber, viele von ihnen erfüllen aber nicht die Anforderungen der Hotellerie- und Gastronomie-Betriebe, heißt es beim Arbeitsmarktservice. AMS-Mitarbeiter seien deshalb in ganz Europa unterwegs, um für die Vorarlberger Tourismus-Betriebe geeignete Arbeitskräfte zu finden. Auf Jobbörsen in über zehn EU-Ländern konnten heuer mehr als 80 Personen für die Vorarlberger Hotellerie und Gastronomie gewonnen werden. Für dieses Jahr sind laut AMS noch weitere Jobbörsen in Rumänien, Slowenien und Wien geplant.