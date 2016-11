Wolf-Konkurs wird zur Millionenpleite

Der Konkurs von Dach und Wand Wolf vor drei Jahren entwickelt sich zur Millionenpleite, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Demnach werden die Gläubiger auf rund zwei Millionen Euro an Forderungen verzichten müssen, sofern sie nicht anderweitig abgesichert sind.

Die Quote für die Gläubiger bewegt sich in einer Größenordnung von rund 10,2 Prozent. Nach Angaben von Regina Nesensohn vom KSV1870 in Vorarlberg belaufen sich die von Masseverwalter Lukas Pfefferkorn anerkannten Forderungen der Gläubiger auf rund 2,2 Millionen Euro. Angemeldet wurden diese Forderungen von 81 Gläubigern, unter denen sich auch 15 Dienstnehmer befinden.

Bei dieser Quote bedeutet dies, dass die Gläubiger - mit Ausnahme der Dienstnehmer - auf rund zwei Millionen Euro an Forderungen verzichten müssen, sofern sie nicht anderweitig außerhalb des Verfahrens abgesichert sind. Bis auf einen Gläubiger, der über eine Drittliegenschaft besichert gewesen sei, habe es in diesem Verfahren keine weiteren Besicherungen gegeben, so Nesensohn.

Bei den größten Gläubigern handelt es sich um die Unternehmen Pümpel aus Feldkirch, Ammann die Dachmarke und projektart Errichtungsgesellschaft, aber auch das Finanzamt und die VGKK.