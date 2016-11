Berthold: Daumenbruch im Training

Skirennläufer Frederic Berthold hat sich beim Übersee-Training in Kanada eine Daumenbruch zugezogen. Er musste deshalb zurück in die Heimat.

Berthold hatte den Bruch am Daumen-Sattelgelenk bei einem Riesentorlauf-Sturz in Nakiska erlitten. Die sogenannte Rolando-Fraktur muss operiert werden. Der 25-jährige Vorarlberger, Sohn des ehemaligen ÖSV-Herrenchefs Mathias Berthold, flog deswegen noch am Dienstag zurück nach Österreich.

Ein guter Teil der ÖSV-Herren bereitet sich schon länger in Nakiska westlich von Calgary auf die ersten Speedbewerbe in Lake Louise vor. Aufgrund der mageren Schneelage sind die für 26. und 27. November geplanten Weltcup-Rennen dort aber äußerst fraglich. Weil derzeit wieder kältere Temperaturen angesagt sind, wurde die zunächst für Dienstag avisierte Entscheidung vom Internationalen Skiverband (FIS) aber auf Mittwoch verschoben.