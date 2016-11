Vogelgrippe: Bislang 150 Wildvögel verendet

In Vorarlberg sind seit Ausbruch der Vogelgrippe des hoch pathogenen Typs H5N8 insgesamt 150 verendete Wildvögel gefunden und entsorgt worden. Der Harder Putenbetrieb, dessen Putenbestand gekeult werden mussten, erhält finanzielle Soforthilfe.

Dem Putenhof werde eine Soforthilfe von 20.000 Euro zugesprochen, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag. Das sei aus seiner Sicht wichtig und solle dem Betrieb helfen, die nächsten Wochen und Monate zu überstehen, denn bis eine Entschädigung aus dem Tierseuchenfonds ausbezahlt werden könne, brauche es eine gewisse Abwicklungszeit. Auf dem Hof war das Vogelgrippevirus festgestellt worden, 1.000 Puten mussten daher gekeult werden - mehr dazu in Vogelgrippe-Tests stiften Verwirrung.

Stallpflicht bleibt aufrecht

Die derzeit geltende Stallpflicht für Geflügel werde auch noch einige Zeit aufrecht bleiben, bestätigte Schwärzler. Man müsse nun erst einmal eine bestimmte Zeit abwarten, in der die Gesamtentwicklung der Vogelgrippe bei den Wildvögeln in Vorarlberg und den betroffenen Nachbarländern genau beobachtet werde. Am Wochenende wurden in Vorarlberg laut Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) 100 infizierte wildvögel gefunden, seither seien etwa 50 dazugekommen.

Erst wenn die Zahl der verendeten Wildvögel signifikant zurückgehe, könne man über eine Aufhebung der Schutz- und Überwachungszone sprechen. Klar war für Schwärzler auch, dass man eine solche Entscheidung nur in Abstimmung mit Deutschland und der Schweiz treffen werde, mit den beiden Nachbarländern stehe man diesbezüglich in ständigem Austausch.

Hühnern in Möggers geht es wieder gut

Bei einem Verdachtsfall in einem Betrieb in Möggers dürfte es sich um eine „normale“ Grippe gehandelt haben - mehr dazu in Entwarnung: Keine Vogelgrippe in Möggers. Am Montag habe der Hühnerbestand schon wieder gesund gewirkt.

Im Umkreis von zehn Kilometern zu einem Putenhof in Hard am Bodensee, auf dem sich am Freitag eine Infektion mit dem hoch aggressiven Vogelgrippe-Virus bestätigt hatte, gilt Stallpflicht für Hausgeflügel. Betroffen davon sind 13 Gemeinden in den Bezirken Bregenz und Dornbirn.