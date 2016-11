Pkw-Lenker fährt 23-Jährigen an und flüchtet

Ein unbekannter Pkw-Lenker hat in der Nacht auf Samstag in Dornbirn einen 23-jährigen Mann angefahren und ist dann einfach weitergefahren. Der 23-Jährige wollte ihm zuvor nicht Platz machen, berichtet die Polizei.

Der junge Mann ging gemeinsam mit einem 19-jährigen Begleiter gegen 1.45 Uhr der Marktstraße entlang in Richtung Marktplatz, als sich von hinten ein Pkw näherte. Durch Hupen wollte der Pkw-Lenker die beiden Männer dazu bewegen, ihm Platz zu machen - was sie aber nicht taten. Daraufhin fuhr der Unbekannte den 23-Jährigen an und setzte dann seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Der junge Mann stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Lenker soll mit einem silberfarbenen BMW mit Dornbirner Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet um Hinweise unter der Nummer 059 113 8140.