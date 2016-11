Kindergarten könnte teurer werden

Land und Gemeinden wollen die Kindergarten-Tarife vereinheitlichen - bisher waren sie von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Wenn der aktuelle Vorschlag durchgeht, werden viele Eltern mehr zahlen müssen als bisher.

Für ein dreijähriges Kind, das 45 Wochenstunden im Kindergarten zubringt, sollen die Eltern ab nächstem Herbst 88 Euro pro Monat bezahlen, wenn sie keine soziale Bedürftigkeit nachweisen können. Für Eltern in Dornbirn wäre diese Änderung positiv, denn sie zahlen bisher viermal so viel. Aber in Dutzenden Gemeinden des Landes kostet die Ganztagesbetreuung für Dreijährige derzeit weniger als 88 Euro, in 34 Gemeinden nicht einmal die Hälfte davon.

SPÖ-Sozialsprecherin Gabriele Sprickler-Falschlunger meint dazu, es könne nicht sein, dass die Kinderbetreuung in einem Großteil der Gemeinden auf einmal teurer werde. Laut Landesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) sei ein landesweit einheitlicher Tarif von Eltern und Gemeinden gewünscht worden. Das Ganze sei zudem noch nicht beschlossen, so Mennel, und werde im Jänner nochmals diskutiert.

Links: