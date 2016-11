Von A14 in Frutz gestürzt: Frau schwer verletzt

Auf der Rheintalautobahn A14 hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Eine 34-Jährige schanzte mit dem Auto über den Rastplatz bei Rankweil in die Frutz. Dort blieb das Auto auf dem Dach liegen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Laut Autobahnpolizei war die Frau in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Augenzeugen zufolge sei die Frau bei der Raststätte Rankweil ausgefahren, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren. Dann sei sie direkt über den Parkplatz gefahren und mit dem Auto in die Frutz gestürzt. Das Auto kam auf dem Dach zu liegen. Die Frau musste mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Gegenüber der Polizei gab die Unfalllenkerin an, sie könne sich an nichts mehr erinnern.