Architekten und Kulturschaffende gegen Seestadt

„Die Seestadt zerstört Bregenz“: So formuliert eine unabhängige Initiative von Architekten und Kulturschaffenden ihre Kritik am Seestadt-Projekt. Das geplante Gebäude zerreiße die Stadt, biete keine öffentlichen Räume und sauge die Menschen aus der Stadt in ein Shoppingcenter.

Die Baupläne haben die Investoren rund um den Projektentwickler Prisma zwar bereits eingereicht, und das Bauverfahren läuft. Es sei aber noch nicht zu spät, sagen die Architekten Andreas Curkowicz und Markus Thurnher als Vertreter der Initiative. Die Problematik sei ihnen nach einer Veranstaltung der Zentralvereinigung der Architekten bewusst geworden.

Geplant sei ein 230 Meter langes Einkaufszentrum mit einem Eingang und einem Ausgang, das den öffentlichen Raum völlig ignoriere, sagt Thurnher. Gerade die Kleinteiligkeit und der öffentliche Raum definierten aber eine Stadt und machten die Qualität von Bregenz aus.

„Kaufkraft an sich ziehen und nichts zurückgeben“

Eine Mall, wie sie geplant sei, bestehe gerade darin, dass es wenig Ein- und Ausgänge gebe und dafür viele Geschäftseingänge im Inneren, sagt Andreas Cukrowicz - so solle sie alle Kaufkraft an sich ziehen und nichts zurückgeben. Die Idee sei, dass die Menschen drinnen sind und nicht davor.

Das geplante Gebäude drehe Bahnhof und See den Rücken zu - ohne Gehsteig, ohne Fahrradweg und ohne öffentlichen Eingang, nur „trostlose LKW-Anlieferung“, so die Initiative in einer Aussendung, anstelle eines attraktiven Stadteingangs. Die Rückseite sei bewusst unattraktiv gehalten und werde dem Verkehr geopfert, so Cukrowicz.

Kritik auch an Seespange

Auch die geplante Brücke, die sogenannte Seespange, könne See und Stadt oder Stadt und Bahnhof kaum verbinden: Sie beginne seeseitig ebenerdig und werde auf der Stadtseite auf Höhe des zweiten Obergeschosses vom Einkaufszentrum abgeschnitten, erklärt Cukrowicz. Von dort müsse man per Lift oder Treppe wieder hinunter, wahrscheinlich aus sicht der Betreiber mit dem Ziel, möglichst viele Kunden abzuziehen. Das sei handelsstrategisch verständlich, aus stadtplanerischer Sicht aber eine „totalamputierte Situation“.