Postkartenräuber schlug in Deutschland zu

Der als „Postkartenräuber“ bekanntgewordene Unbekannte, der in Vorarlberg für bereits elf Banküberfälle verantwortlich sein soll, hat vergangene Woche auch im deutschen Opfenbach zugeschlagen. Das berichten die „VN“ in ihrer Montagsausgabe.

Laut dem Bericht handelt es sich bei jenem Mann, der am 10. November mit einer Spiderman-Maske verkleidet die Volksbank in Opfenbach überfallen hat, um den berüchtigten Postkartenräuber. Zum einen trug er dieselbe Kleidung, die er auch schon bei den Überfällen am 22. Dezember 2014 in Schwarzach und am 3. März 2015 in Lochau trug. Zum anderen decken sich auch die Personenbeschreibung des Täters und die Vorgangsweise mit den Überfällen in Vorarlberg.

Während die deutsche Polizei davon ausgehe, dass es sich mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um denselben Täter handle, sei sich das Landeskriminalamt Vorarlberg „hundertprozentig sicher“. Zudem seien sich die Kriminalisten sicher, dass der Postenkartenräuber nicht zum ersten Mal in Deutschland zugeschlagen habe: Auch ein Überfall auf die Sparkasse in Opfenbach - demselben Ort, in dem vergangene Woche die Volksbank überfallen worden war - soll auf sein Konto gehen.

Erste Überfälle in Feldkirch-Altenstadt

Seinen Spitznamen schuldet der Postkartenräuber der Tatsache, dass er sich zweimal per Postkarte bei den Ermittlern meldete: „Das war noch nicht alles. Komme wieder“, schrieb er unter anderem. Erstmals zugeschlagen hat er im August 2008: Tatort war die Sparkassenfiliale in Feldkirch-Altenstadt. Im März 2009 beraubte er die Postgeschäftsstelle in Feldkirch-Altenstadt.

Im Mai 2009 schlug er in der Post in Dornbirn-Haselstauden zu, im Juli 2009 in der Sparkasse Bregenz-Weidach. Es folgten zwei Überfälle auf die Post in Feldkirch-Tisis im Jänner und August 2010. Im Juli 2012 überfiel er die Volksbankfiliale in Bregenz-Vorkloster, dann folgte eine zweijährige Pause. Im Mai 2014 beraubte er die Sparkassenfiliale in Dornbirn-Hatlerdorf, im Dezember 2014 die Post in Schwarzach sowie im März 2015 die Sparkasse in Lochau.

