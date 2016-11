Kurden demonstrierten gegen Erdogan-Politik

Etwa 110 Kurden haben am frühen Sonntagnachmittag in der Bregenzer Innenstadt gegen die aktuellen Zustände in der Türkei und die Politik des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan demonstriert.

Die in Österreich lebenden Kurden taten ihrem Unmut über die Politik der Türkei zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Seestraße und der Montfortstraße völlig friedlich kund, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Beide Straßen blieben während des Durchmarsches der Demonstranten kurzzeitig gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen sei es aber nicht gekommen.

Link: