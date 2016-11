Großbrand in Langen bei Bregenz

Bei einem Großbrand in Langen bei Bregenz ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Stallgebäude völlig zerstört worden. Personen waren nicht in Gefahr, die Feuerwehr konnte auch alle Tiere retten.

Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurden die Einsatzkräfte um 2.40 Uhr alarmiert. Laut Einsatzleiter Markus Flatz stand der Stall beim Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand. Schwierig gestaltete sich laut Flatz die Rettung der Tiere, da alles sehr verraucht war. Personen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Zwei Fahrzeuge mit Drehleiter und 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auf diesem Bauernhof gab es nicht zum ersten Mal Feuer. Das Stallgebäude brannte vor acht Jahren schon einmal ab.

