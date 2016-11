Ansturm auf Lehrlingsmesse im Walgau

Über 2.000 Besucher kamen am Wochenende auf die dritte Lehrlingsmesse im Walgau. 45 Aussteller informierten dort über insgesamt 66 Ausbildungsmöglichkeiten im Walgau und der Umgebung.

35 Ausbildungsbetriebe und zehn verschiedene Institutionen präsentierten sich bei der Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ am Freitag und Samstag in der Tennishalle in Nenzing. Mehr als 2.000 Kinder, Jugendliche und Eltern nutzten die Gelegenheit, sich zu informieren.

Andy Sillaber

Für die Veranstalter war die Messe „ein voller Erfolg“. Einen eigenen Bilderrahmen tischlern oder fliesen, ein herbstliches Blumengesteck kreieren oder den Adventskranz aus Kupfer löten. Die Angebote der Lehrlingsmesse in der Tennishalle Nenzing waren so vielfältig wie die Ausbildungsmöglichkeiten, die dort präsentiert wurden. „Lehre steht fürs Tun, fürs selbst aktiv werden“, ist Projektleiterin Daniela Gmeiner von der Wirtschaft im Walgau gGmbH überzeugt.

