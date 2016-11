Vogelgrippe: Appell an private Hühnerhalter

Die Vogelgrippe hat sich in Vorarlberg ausgebreitet: Bereits zwei Geflügelbetriebe müssen alle ihre Tiere schlachten. Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) appellierte auch an die privaten Hühnerbesitzer, die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und Auffälliges sofort zu melden.

Die Haltung von Hühnern erfreut sich auch in Vorarlberg großer Beliebtheit. Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe am Bodensee appellierte Schwärzler nun auch an die Eigenverantwortung der privaten Hühner- und Putenbesitzer. Wichtig sei, dass bei Auffälligkeiten sofort die jeweilige Veterinärabteilung verständigt werde. Schwärzler wies erneut auf die strikt einzuhaltende Stallpflicht hin.

ORF

Die Inkubationszeit für die Vogelgrippe betrage laut Veterinärmedizinern nur wenige Tage, sagte Schwärzler, weil es sich um einen äußerst aggressiven Virus handle.

Zwei Betriebe in Vorarlberg betroffen

Nachdem sich bei einem Putenzuchtbetrieb in Hard der Verdacht auf Vogelgrippe bestätigt hat, ist nun auch ein weiterer Betrieb von H5N8 in Vorarlberg betroffen. Es handelt sich dabei um einen Betrieb in Möggers.

Laut Schwärzler (ÖVP) hat die Agentur für Gesundheit und Ernährung (AGES) die Infektion mündlich bestätigt - die schriftliche Bestätigung müsste am Samstagabend noch eintreffen. Die rund 3.000 bis 4.000 Hühner in Möggers müssen nun alle getötet werden - mehr dazu in Zweiter H5N8-Verdachtsfall bestätigt (vorarlberg.ORF.at; 11.11.2016).

Weitere Schutzzone eingerichtet

Aufgrund des zweiten von Vogelgrippe betroffenen Betriebs in Möggers werden die Schutzzone auch dort im Umkreis von drei Kilometern und die Überwachungszone auf zehn Kilometer ausgeweitet, bestätigte Schwärzler. Aus seiner Sicht kann damit eine weitere Verbreitung des Vogelgrippevirus H5N8 verhindert werden, so Schwärzler.

Links: