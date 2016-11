Erste Skigebiete starten in die Wintersaison

Die ersten Wintersportler können bereits an diesem Wochenende ihrer Leidenschaft frönen: Bereits traditionell öffnet die Silvretta Montafon am Hochjoch als erstes die Skisaison. Aber auch am Bödele in Dornbirn kann bereits gefahren werden.

Die ersten Skigebiete in Vorarlberg haben an diesem Wochenende die Saison eröffnet. Am Freitag, punkt 08.15 Uhr, zählten die Drehkreuze in der Zamang-Bahn in Schruns am Hochjoch die ersten Skifahrer der Wintersaison 2016/17. Auch am Bödele in Dornbirn ist man an diesem Wochenende in die Skisaison gestartet - am 2. Dezember soll dann der Vollbetrieb aufgenommen werden.

Skisaisonstart im Montafon Am Hochjoch in Vorarlberg hat die Skiregion Silvretta-Montafon drei Bahnen samt Pisten startklar gemacht .

Vorerst nur Wochenendbetrieb

Vorerst laufen die Lifte am Hochjoch nur am Wochenende. Die Skigebiete Warth und Golm überlegen einen Betrieb je nach Schneelage ab nächstem bzw. übernächstem Wochenende. In Brand und Lech sollen die Lifte ab Anfang Dezember laufen.