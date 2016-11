Gutmütige Pensionistin von Bettlern beklaut

In Höchst wurde eine 83-jährige Frau in ihrem eigenen Haus von zwei Bettlern beklaut. Während die betagte Pensionistin der 18-jährigen Frau Tee servierte, stahl ihr Komplize mehrere hundert Euro und zwei Halsketten.

Eine 18-jährige Frau nutzte Donnerstagmittag die Chance einer offenstehenden Terrassentüre und begab sich unbemerkt in die Küche eines Wohnhauses in Höchst. Die 83-jährige Bewohnerin bemerkte den „Gast“ erst, als sie aus dem oberen Stock in die Küche ging. Die 18-Jährige saß am Tisch und wartete.

Nach Angaben der Pensionistin kannte sie die Frau schon, die 18-Jährige sei vor einigen Tagen in Begleitung eines Mannes zu ihr gekommen und habe um Essen und Geld gebettelt. Während die betagte Frau der 18-Jährigen Tee zubereitete, ließ diese ihren Komplizen ins Haus, der unbemerkt sämtliche Zimmer durchstöbern konnte und dabei mehrere hundert Euro sowie zwei Halsketten stahl. Von den beiden Tätern fehlt bisher laut Polizei jede Spur, beide sprachen laut der 83-Jährigen gebrochen Deutsch. Der Mittäter soll um die 25 Jahre alt sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schutzmaßnahmen vor Einschleichdiebstählen

Zudem ersucht die Polizei die Bevölkerung aufmerksam zu sein und folgende Punkte zu beachten: