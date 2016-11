Hausgeflügel mit H5N8-Virus infiziert

Der am Donnerstag gemeldete Verdachtsfall auf Vogelgrippe in einem Geflügelbetrieb in Vorarlberg hat sich bestätigt: Bei dem Tier wurde das hochansteckende H5N8-Virus nachgewiesen. Mittlerweile gibt es einen zweiten Verdachtsfall.

Die Untersuchungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hätten den Verdacht bestätigt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Der Verdachtsfall in einem Freiland-Putenmastbetrieb in Hard war am Mittwoch gemeldet worden - mehr dazu in Erster H5N8-Verdachtsfall bei Hausgeflügel. Zuvor war der hochpathogene Virusstamm H5N8 nur bei Wildvögeln nachgewiesen worden.

Tiere werden gekeult

Die Tiere des Geflügelbestandes werden nun tierschutzgerecht gekeult, die Tierkadaver unschädlich beseitigt und der Betrieb anschließend gereinigt und desinfiziert. Für die Konsumentinnen und Konsumenten bestehe keine Gefahr, hieß es erneut seitens des Gesundheitsministeriums. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass der Subtyp H5N8 für den Menschen gefährlich sei.

APA/ROLAND SCHLAGER

Um den betroffenen Betrieb werden nun eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern und eine Überwachungszone im Radius von mindestens zehn Kilometern gezogen. Innerhalb der Schutzzone werden alle geflügelhaltenden Betriebe amtstierärztlich untersucht.

Schwärzler: Zweiter Verdachtsfall

Indes wurde bereits ein weiterer Verdachtsfall auf Vogelgrippe bei Hausgeflügel gemeldet. Das bestätigte der zuständige Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) gegenüber dem ORF Vorarlberg. Es handle sich nicht um denselben Betrieb, in dem der erste Verdachtsfall aufgetaucht sei. Die Proben seien an die AGES geschickt worden, Untersuchungsergebnisse seien noch nicht da.

Geflügelpestverordnung in Kraft

Schon um Mitternacht war die Geflügelpestverordnung des Gesundheitsministeriums in Kraft getreten. Sie sieht eine Stallpflicht für Hausgeflügel und andere als Haustiere gehaltene Vögel vor. Die Stallungen müssen zudem so eingerichtet sein, dass es zu keinem Kontakt mit Wildvögeln kommen kann. Auffällige Tiere müssen sofort der zuständigen Veterinärbehörde, tote Wasser- und Greifvögel dem zuständigen Amtstierarzt gemeldet werden.

Betroffen sind die elf Bodensee-Anrainergemeinden Bregenz, Fußach, Gaißau, Hard, Höchst, Hörbranz, Kennelbach, Lauterach, Lochau, Lustenau und Wolfurt. Diese Gemeinden wurden vom Gesundheitsministerium aufgrund ihrer Lage als Gebiete mit erhöhtem Risiko ausgewiesen. Wie viele Geflügelhalter in diesen Gemeinden angesiedelt sind, war vorerst nicht zu erfahren.

Maßnahmen in Abstimmung mit Anrainerstaaten

Die nun ergriffenen Maßnahmen wurden mit den Behörden der Bodensee-Anrainerstaaten akkordiert, zudem habe man sich gegenseitig Unterstützung zugesichert, teilte das Gesundheitsministerium weiter mit. Das Ministerium wies ausdrücklich darauf hin, dass das Verbreiten von Tierseuchen einen gerichtlich zu verfolgenden Straftatbestand darstellt. Den Anweisungen der Behörden sei deshalb entsprechend Folge zu leisten. Betriebsfremden Personen sei das Betreten von gesperrten und verdächtigen Betrieben verboten.

Land unterstreicht Bedeutung von Trinkwasser

Bezugnehmend auf die Verordnung des Bundes strich das Land Vorarlberg die Bedeutung des Trinkwassers für das Hausgeflügel hervor. Es darf sich dabei nicht um Oberflächenwasser handeln, zu dem Wildvögel Kontakt haben, hieß es in einer Presseaussendung.

Außerdem müssen vor dem Betreten eines Stalles die Straßenschuhe desinfiziert oder beim Stalleingang gegen Stallschuhe ausgetauscht werden. Bei Auffälligkeiten bei Geflügel und Hausvögeln - etwa wenn die Tiere die Futter- und Wasseraufnahme verweigern, keine oder verformte Eier legen - ist zudem sofort die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu informieren.

Virus breitet sich europaweit aus

Seit Mittwochnachmittag steht fest, dass die gefährliche Variante H5N8 auch am österreichischen Bodensee-Ufer angelangt ist. In Österreich seien bisher zehn Tiere betroffen, die letzten Fälle wurden am Dienstag gemeldet. Rund um den See waren in der jüngsten Vergangenheit 70 bis 80 tote Tiere entdeckt worden - mehr dazu in Vogelgrippeerreger: Stallpflicht kommt.

Bei Wildvögeln ergaben Tests am Nationalen Referenzlabor für Aviäre Influenza am Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen der AGES in Mödling den Nachweis des Aviären Influenzavirus (AI) des Subtyps H5N8 in der hochpathogenen Variante. Laut Friedrich Schmoll, Leiter der Abteilung Tiergesundheit der AGES, würden die betroffenen Tiere an Atemwegserkrankungen leiden, dazu kämen Durchfall und Erkrankungen des Zentralnervensystems.

Das Virus hat sich mittlerweile in Europa weiter ausgebreitet. Betroffen sind sechs Länder. Neben Österreich sind das Deutschland, die Schweiz, Dänemark, Ungarn und Polen.