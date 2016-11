Erster H5N8-Verdachtsfall bei Hausgeflügel

In Vorarlberg ist ein Verdachtsfall auf Vogelgrippe bei Hausgeflügel aufgetreten. Am Bodensee gelten ab Freitag, 0.00 Uhr, eine Schutzzone und eine Stallpflicht, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Die Untersuchungen zu diesem ersten H5N8-Verdachtsfall in einem Vorarlberger Geflügelbetrieb laufen, Ergebnisse stellte Ulrich Herzog vom Gesundheitsministerium gegenüber der APA für Freitag in Aussicht. Sollte sich der Verdacht erhärten, werden die Tiere gekeult. Der Betrieb ist bereits gesperrt.

Schutzzone ab Mitternacht

Schon in der Nacht auf Freitag wird in Abstimmung mit Deutschland und der Schweiz rund um den Bodensee eine einen Kilometer breite Schutzzone verordnet, in der eine Stallpflicht für Hausgeflügel gelten wird. Die entsprechenden Bestimmungen treten um 0.00 Uhr in Kraft. Auch in anderen Seegebieten in Österreich werden Überprüfungen vorgenommen.

Noch einmal betonte Herzog, dass der H5N8-Stamm mit großer Wahrscheinlichkeit ungefährlich für den Menschen ist. „Es gibt hier keine Hinweise derzeit, dass es erkrankte Personen weltweit gegeben hat mit diesem Erreger." Das sei auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur Situation 2006“, als der große Seuchenzug von H5N1 unter dem Synonym ‚Vogelgrippe‘ über Europa hereingebrochen ist.“ Laut dem Gesundheitsministerium sei kein verseuchtes Fleisch in den Handel gelangt.

Gefährlicher Erreger in Vorarlberg

Seit Mittwochnachmittag steht fest, dass die gefährliche Variante der Vogelgrippe vom Typ H5N8 auch am österreichischen Bodensee-Ufer angelangt ist. Rund um den See waren in der jüngsten Vergangenheit 70 bis 80 tote Tiere entdeckt worden - mehr dazu in Vogelgrippeerreger: Stallpflicht kommt. In Österreich seien bislang zehn Tiere betroffen, hieß es am Donnerstag.

Bei Wildvögeln ergaben Tests am Nationalen Referenzlabor für Aviäre Influenza am Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen der AGES in Mödling den Nachweis des Aviären Influenzavirus (AI) des Subtyps H5N8 in der hochpathogenen Variante. Zuvor waren bereits aus Deutschland, Polen, Kroatien und Ungarn Vogelgrippefälle gemeldet worden.