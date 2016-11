Kindergarten wegen Keuchhusten geschlossen

In Vandans ist derzeit der Kindergarten wegen Infektionsgefahr geschlossen. Drei von sechs Kindergärtnerinnen sind seit Dienstag an Keuchhusten erkrankt, von den 50 Kindern sei bisher aber noch keines betroffen.

Für berufstätige Eltern bietet die Gemeinde mit den drei gesunden Kindergärtnerinnen eine Notfallbetreuung an, diese sei bisher aber nicht beansprucht worden, sagt Bürgermeister Burkhard Wachter. Kommenden Dienstag soll die Sperre aufgehoben werden. Eine der drei erkrankten Kindergärtnerinnen war laut Wachter gegen Keuchhusten geimpft, die beiden anderen nicht.

Keuchhusten tritt wieder viel häufiger auf

Die Zahl der Keuchhusten-Erkrankungen in Voralberg steigt an. Im Vorjahr wurden elf Fälle gemeldet, heuer sind es bereits 27. Alle betroffenen Kinder waren nicht geimpft. Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher spricht von einer wachsenden Impfmüdigkeit - mehr dazu in: Keuchhusten tritt wieder viel häufiger auf.