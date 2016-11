„Wir loben unsere Lehrer sehr viel“

Oberösterreich ist der „Musterschüler“ unter den Ländern, was die Ergebnisse bei standardisierten Wissenstests betrifft. AHS-Landesschulinspektor Günther Vormayr erklärte am Mittwoch in „Vorarlberg heute“ das Geheimnis des Erfolgs.

Einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren laut Vormayr: „Wir loben unsere Lehrer sehr viel“. Man versuche, mit den Lehrern in einen Diskurs zu kommen und ihnen die Ängste und Sorgen zu nehmen. Zudem fördere man talentierte Schüler etwa in der Einrichtung „Talente Oberösterreich“. Dort betreue man 2.000 getestete Schüler.

ORF

Außerdem gebe Oberösterreich dafür mehr Geld aus als die anderen acht Bundesländer und das Ministerium zusammen. Der Grund: „Das ist das Potenzial des Landes, das ist die geistige Elite, die wir brauchen, um das Land weiter zu bringen.“

Tipps für Vorarlberg

Vorarlbergs Schüler zählen hingegen zu den schlechtesten in Österreich. Im Bundesländer-Vergleich hinkt das Ländle bei den Volks- und Mittelschulen sowie bei den Gymnasien hinterher. Bei den Bildungstests und bei der Zentralmatura hat Vorarlberg zuletzt oft den letzten Platz eingenommen.

Auf die Frage, was sich Vorarlberg von Oberösterreich abschauen könne, antwortete Vormayr: „Zusammensetzen, all die Probleme ausdiskutieren, die gesehen werden, vor allem im Zusammenhang mit der Reifeprüfung. Die Sorgen ernst nehmen, darüber reden, und versuchen, da Luft rauszunehmen. Und loben für die Arbeit, die geleistet wird.“