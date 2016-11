„Bobby“ findet Cannabiskraut in Wohnung

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Hohenweiler hat Suchtmittel-Spürhund „Bobby“ am Montag ca. 50 Gramm Cannabiskraut erschnüffelt. Gegen den 19-jährigen Bewohner lag bereits eine Festnahmeanordnung vor.

Aufgrund dieser Anordnung des Landesgerichts Feldkirch nahmen Beamte der Polizeiinspektion Hörbanz den 19-Jährigen am Montag in seiner Wohnung fest. Dabei fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis am Körper des Mannes. Daraufhin wurde seine Wohnung mithilfe des Suchtmittelspürhundes „Bobby“ durchsucht.

Auf den Hinweis des Hundes fanden die Beamten einen Rucksack, gut versteckt hinter einem Kasten. Darin fanden sich neun Packungen Cannabiskraut mit einem Gewicht von rund 50 Gramm. Der 19-Jährige wurde wegen der Festnahmeanordnung in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert. Er wird jetzt zusätzlich wegen eines Vergehens gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt.