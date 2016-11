Wieder mehr praktische Ärzte im Wald

Die Ärztesituation im hinteren Bregenzewald entspannt sich langsam: Pünktlich zur Wintersaison eröffnet die neue Ärztin in Mellau ihre Praxis. Auch in der Tourismusgemeinde Schoppernau läuft alles nach Plan, nur in Warth gibt es noch keine endgültige Lösung.

Am Montag eröffnete Heidi Kaufmann in Mellau ihre Arztpraxis. Nach über drei Jahren hat die Tourismusgemeinde Mellau nun wieder einen praktischen Arzt. Die neue Praxis steht im Gewerbegebiet an der Grenze zu Schnepfau. Der Grund für die etwas dezentrale Lage ist die Hausapotheke. Im Ortskern hätte die junge Ärztin keine Hausapoheke bekommen - mehr dazu in Mellau hat ab Herbst wieder eine Ärztin.

Neuer Gemeindearzt in Schoppernau

Auch die Gemeinde Schoppernau bekommt mit Andreas Wüstner einen neuen Gemeindearzt. „Die Bauarbeiten für die Arztpraxis laufen planmäßig“, sagt der Schoppernauer Bürgermeister Walter Beer. Er hofft, dass die Praxis im Jänner eröffnet werden kann. Mehr als zwei Jahre lang hat die Gemeinde erfolglos einen Nachfolger für Gemeindearzt Jos Wüstner gesucht - mehr dazu in Schoppernau bekommt wieder einen Arzt.

Warth wartet noch auf Lösung

Noch keine endgültige Lösung gibt es für die Gemeinde Warth. Dort wird heuer noch einmal der pensionierte Wüstner in die Bresche springen, so der Warther Bürgermeister Stefan Strolz. Er werde, sobald die Straßensperre wieder aufrecht ist, drei Tage in der Woche in seiner Wahlarzt-Praxis in Warth sein. Ab nächstem Jahr soll dann der neue Arzt aus Schoppernau auch die Gemeinde Warth übernehmen.

Angela Ganthaler, vorarlberg.ORF.at

