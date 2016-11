Trump neuer US-Präsident

Der Republikaner Donald Trump hat US-Medien zufolge und entgegen allen Prognosen die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der Präsident der Industriellenvereinigung in Vorarlberg, Martin Ohneberg sagt, er sei überrascht, aber man werde auch mit Trump als US-Präsident umgehen.

Ohneberg sagte gegenüber dem ORF Vorarlberg, er sei froh, dass die Wahl, die auch eine mediale Schlammschlacht war, vorbei sei. Die Wähler wollten scheinbar diesen Mann, das sei zu respektieren. Er geht davon aus, dass die Unsicherheiten steigen werden. Vor allem die Äußerungen, er wolle das Land abschotten oder auch die Mauer zu Mexiko, würden sich negativ auf die Wirtschaft auswirken.

„Industrie kennt politische Unsicherheiten“

Die Industrie sei es aber gewohnt, mit politischen Unsicherheiten umzugehen. „Wir werden auch mit einem Präsidenten Trump umgehen“, sagte Ohneberg. Es sei schwer abzuschätzen, wie sich die Wahl auf Europa auswirken werde. Ohneberg ist der Meinung, dass das Verhältnis zu Europa weiter gut sein werde. Das Verhältnis zu Russland könnte sich bessern. Die Wahl sei auf jeden Fall richtungsweisend, sagte Ohneberg.

Trump vor Clinton

Die Sensation scheint perfekt: Der Republikaner Donald Trump hat US-Medien zufolge und entgegen allen Prognosen die Präsidentschaftswahl gewonnen. Eine mögliche Niederlage der Demokratin Hillary Clinton zeichnete sich mit Trumps Sieg in Schlüsselstaaten wie Florida, North Carolina und Ohio bereits ab. Mit dem noch unbestätigtem Sieg in weiteren „Swing-States“ wie Pennsylvania hätte Trump die für die Wahl notwendigen Wahlmänner sicher. Der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton, John Podesta sagte in der Früh unterdessen, die Demokratin sei „noch nicht am Ende“. - mehr dazu in ORF.at.