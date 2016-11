Rapid liebäugelt mit Altach-Trainer Canadi

Rekordmeister Rapid Wien hat ein Auge auf SCR-Altach-Trainer Damir Canadi geworfen. Der 46-Jährige gilt als einer der heißesten Anwärter auf den freigewordenen Trainersessel beim Traditionsverein.

Der 46- Jährige erfüllt fast alle Kritierien des erstellten Anforderungsprofils für den neuen Trainer des Wiener Traditionsvereins. Er kennt die österreichische Liga, er ist erfolgreich, und vor allem hat er sich einen Namen als gewiefter Taktikter gemacht. So einfach werden die Altacher ihren Erfolgscoach aber sicher nicht ziehen lassen.

Noch keine offizielle Anfrage

Von Canadi selbst gibt es bislang kein Statement zum Interesse aus Wien. Sportdirektor Georg Zellhofer sagte gegenüber dem ORF Vorarlberg, dass Canadi interessant sei, habe er sich erarbeitet. Er wisse aber auch, was er an Altach habe, „und dass Rapid immer eine interessante Adresse ist, ist legitim“.

Eine offizielle Anfrage von Rapid an Altach hat es noch nicht gegeben. Canadis Vertrag enthält allerdings eine Austiegsklausel, Canadi könnte bei einer entsprechenden Ablösesumme sofort wechseln. Zellhofer dazu: „Wenn man sich hier wohlfühlt und beim Verein bleiben will, dann bleibt man hier, und wenn man die nächste Chance ergreifen will, dann muss man das offen kommunizieren.“ Diese Entscheidung muss Damir Canadi in den nächsten Tagen fällen.