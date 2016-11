Vogelgrippe am Bodenseeufer

Bei fünf Wildvögeln am Vorarlberger Bodenseeufer ist ein Vogelgrippe-Erreger des Subtyps H5N8 festgestellt worden. Hinweise auf eine Übertragung dieses Virenstamms auf Menschen gibt es keine. Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) empfiehlt vorerst Stallhaltung für Geflügel.

Die verendeten Wildvögel – Reiherenten und eine Tafelente – wurden am Wochenende am Vorarlberger Seeufer gefunden. Auch am deutschen und Schweizer Bodenseeufer wurden über 100 tote Wasservögel, vor allem Reiherenten, entdeckt. Auch aus Polen, Ungarn, Kroatien und Schleswig-Holstein wurden diese Woche Fälle von Vogelgrippe des Subtyps H5N8 gemeldet. In Ungarn ist ein Betrieb mit Puten von der auch als Geflügelpest bezeichneten Krankheit betroffen. Das aktuell gehäufte Auffinden dieser Erkrankung dürfte mit dem Zug von Wildvögeln Richtung Süden zu tun haben.

Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass der gefundene Virusstamm (H5N8) auf Menschen übertragen wird.

Weitere Ergebnisse für Mittwoch erwartet

Höchste Priorität habe nun, eine Ausbreitung auf den Hausgeflügelbestand zu verhindern, so die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit AGES. Daher arbeiten Gesundheitsministerium, Land Vorarlberg und AGES in Abstimmung mit den Nachbarländern an möglichen Maßnahmen. Sie können von der Einrichtung einer „Schutzzone“ rund um das Bodenseeufer bis hin zur ausschließlichen Stallhaltung von Hausgeflügel reichen.

Beschlossen werden die Maßnahmen erst, wenn die vollständigen Untersuchungsergebnisse der AGES vorliegen. Derzeit wird noch analysiert, ob es sich bei dem Virus um einen hoch- oder niedrigpathogenen Typ handelt, das heißt, ob er stark oder weniger krank macht. Die Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet.

Schwärzler empfiehlt Stallhaltung

Landesrat Schwärzler empfiehlt Stallhaltung für die von der Vogelgrippe betroffenen Gebiete am Vorarlberger Bodenseeufer. Eine Stallpflicht sei derzeit aber nicht angeordnet, erklärte Schwärzler am Dienstagabend. Nach Vorliegen weiterer Untersuchungsergebnisse am Mittwoch könnten möglicherweise Maßnahmen ergriffen werden.

Schwärzler erklärte, dass man nun von den vor zehn Jahren gemachten Erfahrungen - als am Bodensee erstmals die Vogelgrippe auftrat - profitiere. Die damals eingerichtete und nach wie vor bestehende Untersuchungsstation am Rheindamm habe sich bestens bewährt. Zudem seien die Experten in den Bodenseeanrainerländern bestens vernetzt.