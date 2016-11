Soziales Netzwerk Wohnen zieht zufrieden Bilanz

Seit zehn Jahren bekommen Menschen in Krisensituationen Unterstützung durch das Soziale Netzwerk Wohnen. Dabei hilft man Betroffenen, eine passende und vor allem leistbare Wohnung zu finden. Seither konnten 117 solche Wohnungen vergeben werden.

Die Betroffenen bekommen jeweils einen Drei-Jahres-Mietvertag und - wenn gewünscht und nötig - ambulante Wohnbetreuung. Am Montag haben das Land Vorarlberg und das Institut für Sozialdienste Bilanz über das vergangene Jahrzehnt gezogen.

Dass die Idee funktioniere, lässt sich laut Projektkoordinatorin Heidi Lorenzi vom IFS an den Zahlen ablesen: 86 Prozent der Menschen wohnen nach drei Jahren immer noch in den Wohnungen. Als große Hilfe hat sich laut Lorenzi auch die Änderung der Wohnbauförderungsrichtlinien erwiesen. Seit 2009 müssen nämlich Gemeinden in jeder neugebauten Anlage eine Wohnung für das Netzwerk Wohnen zur Verfügung stellen.

Bestehendes System für gut befunden

Zufrieden ist auch der zuständige Landesrat Karlheinz Rüdisser (ÖVP). Diese Lösung - eine Wohnung pro Anlage - sei gut und ausreichend. Man dürfe die Gemeinden auch nicht überfordern. Es gebe auch andere Wege, etwa über Makler. Erfreulicherweise gebe es auch von dieser Seite immer wieder Angebote und ein gewisses Engagement. Natürlich könne nicht jeder Bedarf sofort gedeckt werden.

Auch Heidi Lorenzi ist gegen eine Änderung der bestehenden Regelungen. Ihr sei viel lieber, dass sich die Gemeinden der Wohnungs- und Obdachlosen annähmen. Allerdings wäre der Bedarf des Sozialen Netzwerks Wohnen auch wesentlich höher als die derzeit zur Verfügung stehenden 117 Wohnungen.