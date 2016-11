US-Wahl wirkt sich auf heimische Finanzmärkte aus

In der Nacht auf Mittwoch entscheiden die Amerikaner darüber, wer Barack Obama als US-Präsident nachfolgt. Klar ist: Egal, ob Hillary Clinton oder Donald Trump das Rennen macht - die Auswirkungen werden auch in Vorarlberg spürbar sein.

Die ersten, die den Ausgang der US-Wahl spüren werden, sind die heimischen Anleger. Die Finanzdienstleister im Land rechnen mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Börsen. Gewinnt Clinton, dürften die Kurse steigen, prognostiziert Markus Salzgeber, Obmann der Fachgruppe der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer: „Weil hier mehr Sicherheit für sämtliche Anleger gewährleistet ist.“

Gerade das Misstrauen, das Trump etwa gegenüber dem wichtigsten Handelspartner Mexiko an den Tag gelegt habe - der milliardenschwere Geschäftsmann will bekanntlich eine Mauer zum Nachbarstaat bauen - falle dann weg. Wenn Trump gewinnt, rechnet Salzgeber mit anfänglichen Abwärtstrends auf den Finanzmärkten.

Sonderegger: „Beängstigend“

Die Möglichkeit, dass Trump in den USA das Rennen macht, wurde am Montagabend auch beim Gesellschaftspolitischen Stammtisch der Katholischen Kirche angesprochen. Landtagspräsident Harald Sonderegger (ÖVP) nannte die Möglichkeit, dass Trump US-Präsident wird, „beängstigend“. Es werde aber auch für Hillary Clinton sehr schwierig, die seit zehn oder 15 Jahren in sich so zerstrittenen USA wieder zusammenzuführen.