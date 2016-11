Fünfjährige auf Zebrastreifen angefahren

Ein unbekannter Pkw-Lenker hat am Montagnachmittag in Bregenz ein fünfjähriges Mädchen angefahren. Das Kind wurde am Arm und an der Stirn verletzt, der Fahrer ergriff die Flucht.

Das Mädchen wollte gegen 13.20 Uhr den Zebrastreifen auf der Arlbergstraße auf Höhe des Anton-Renz-Wegs überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw erfasst, der in Richtung Lauterach fuhr. Das Mädchen erlitt Verletzungen an Arm und Stirn, der Pkw-Lenker fuhr weiter, ohne anzuhalten.

Zum Unfallzeitpunkt trug die Fünfjährige eine blau-schwarzen Jacke, eine pinke Zipfelmütze und eine gelbe Warnweste. Der Pkw-Lenker soll in einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein und kurze, schwarze Haare haben. Die Polizei bittet den Lenker und Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (059 133 8120) in Verbindung zu setzen.