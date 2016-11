Wissenschaftspreis an Technikerin Dana Seyringer

Der Wissenschaftspreis des Landes geht heuer an die Physikerin Dana Seyringer. Sie lehrt an der Fachhochschule Vorarlberg und ist eine international anerkannte Expertin auf dem Gebiet des Designs von passiven optischen Komponenten für Glasfasernetzwerke.

Mit ihren wissenschaftlichen Leistungen trage Seyringer zur Weiterentwicklung der Fachhochschule bei, hieß es in der Laudatio. Der Würdigungspreis ging an die Theologin Helga Kohler-Spiegel sowie an die Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule und Bildungsforscherin Gabriele Böheim-Galehr. Spezialpreise gingen an den Techniker Mathias Blank und den Biotechnologen Robert Bischof.

Der Vorarlberger Wissenschaftspreis wird seit dem Jahr 2000 verliehen. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, der dieses Jahr geteilte Würdigungspreis mit insgesamt 7.000 Euro. Für den Spezialpreis werden je 3.000 Euro zuerkannt.

Dana Seyringer: Jurybegründung

Dana Seyringer wurde 1967 in Martin, Slowakei geboren. Sie studierte an der Technischen Universität in Bratislava und schloss 1996 mit dem PhD in Mikroelektronik ab. 1998 erwarb sie einen zweiten Doktorgrad an der Johannes Kepler Universität Linz auf dem Gebiet der Halbleiterphysik. Ihre wissenschaftliche Karriere in der industriellen Forschung in Vorarlberg begann sie 1998 im Rahmen der Profactor GmbH. Seit 2008 ist sie am Forschungszentrum für Mikrotechnik an der FH Vorarlberg beschäftigt und lehrt im Studiengang Mechatronik. Parallel zu ihrer Forschungstätigkeit habilitierte sich Seyringer 2015 an der Technischen Universität in Bratislava.

Die wissenschaftliche Tätigkeit von Dana Seyringer findet ihren Niederschlag nicht nur in zahlreichen Publikationen, sie ist mittlerweile eine international anerkannte Expertin auf dem Gebiet des Designs von passiven optischen Komponenten für Glasfasernetzwerke. Sie hat einen beachtlichen wissenschaftlichen Weg zurückgelegt und auch erfolgreich unternehmerische Impulse in Vorarlberg gesetzt. Mit ihren wissenschaftlichen Leistungen trägt sie zur Weiterentwicklung und Sichtbarmachung der Fachhochschule Vorarlberg bei.