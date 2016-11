Lkw auf Schneefahrbahn umgestürzt

Auf der Faschinastraße in Sonntag ist Montagfrüh ein Lkw ins Rutschen geraten und umgekippt. Der Lenker hatte auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr bremsen können. Laut Polizei waren am LKW schlechte Winterreifen montiert.

Der 47-jährige LKW-Lenker fuhr gegen 6.30 Uhr auf der Faschinastraße von Fontanella Richtung Sonntag. Dabei kam das Fahrzeug auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen. Weil seine Bremsversuche erfolglos blieben, lenkte der Mann den Lastwagen auf der Bergseite über den Straßenrand, damit er langsamer wurde. Dabei stellte sich der LKW quer, kippte um und kam auf der Seite liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Am LKW waren zwar Winterreifen montiert, auf den Antriebsrädern hatten sie nach Angaben der Polizei jedoch nicht die Mindestprofiltiefe. Verletzt wurde niemand. Am LKW entstand erheblicher Sachschaden, er wurde mit einem Tele-Kran wieder aufgestellt.

Dornbirn: LKW landete im Straßengraben

Weil ihm nach eigenen Angaben während der Fahrt schwarz vor Augen wurde, geriet Montagfrüh ein 48-jähriger LKW-Fahrer in Dornbirn über den Fahrbahnrand hinaus. Der Sattelzug rutschte über die Straßenböschung in eine Wiese und blieb dort stehen. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen, am LKW entstand Sachschaden. Die Feuerwehr Dornbirn war mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz, die Rettung Dornbirn mit einem Fahrzeug und zwei Helfern, die Bundespolizei mit drei Fahrzeugen und sechs Beamten. Außerdem kam der Bergekran zum Einsatz.